Business news: Banca centrale Azerbaigian, inflazione resterà entro soglia stabilita del 4 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell'Azerbaigian non prevede un aumento dell'inflazione entro la fine dell'anno e stima che resterà entro la soglia-obiettivo del 4 per cento. Tuttavia, si legge in un rapporto dell’istituzione centrale, nel corso dell’anno ci potrebbero essere delle oscillazioni: il tasso più basso dovrebbe attestarsi intorno al 2 per cento mentre quello più alto al 6 per cento. Le stime dell’ente regolatore si basano sulla dinamica attuale dei prezzi al consumo e su un costante equilibrio nel mercato dei cambi. Per il mese di aprile, l'obiettivo dell’inflazione per 12 mesi era del 3,1 per cento. In questa fase si è registrato un leggero aumento dei prezzi di prodotti alimentari e servizi, e l'inflazione è risultata rispettivamente del 3,5 e del 3,8 per cento. I prezzi non alimentari sono aumentati dell'1,4 per cento. A maggio, sotto l'influenza di alcuni fattori stagionali, c'è stata una diminuzione dei prezzi dei prodotti alimentari che hanno una quota significativa nel paniere dei consumatori. (Res)