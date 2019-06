Business news: Serbia, istituto Aik conclude acquisizione slovena Gorenjska banka

- L'istituto di credito serbo Aik ha terminato l'operazione di acquisizione della slovena Gorenjska banka: lo rende la banca serba in un comunicato, precisando che dal 10 giugno è diventato ufficialmente proprietario del 100 per cento delle azioni di Gorenjska banka. Aik ha così rafforzato la propria presenza nel mercato dell'Unione europea, prosegue la nota, e aumentato l'offerta di nuove opportunità per i propri clienti. (Seb)