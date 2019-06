Business news: Slovacchia, Banca centrale rivede al ribasso stime di crescita nel 2019

- Il Pil slovacco crescerà nel 2019 del 3,3 per cento su base annua. Sono le informazioni rilasciate dalla Banca centrale slovacca (Nbs), riprese dall'agenzia di stampa "Tasr". "Quest'anno e il prossimo l'economia crescerà un po' più lentamente di quanto ci aspettassimo," ha affermato il governatore dell'Nbs ed ex ministro delle Finanze, Peter Kazimir. Sia le stime relative all'anno in corso, sia quelle del 2020 sono state abbassate dello 0,2 per cento. Resta invariata al 2,8 per cento quella del 2021. Nbs rimarca i dati positivi per il periodo, ma sottolinea anche che i rischi esterni sono aumentati. "Essi includono la Brexit, che avrebbe dovuto concludersi a marzo, e le crescenti animosità nel commercio internazionale," specifica Kazimir. La prognosi relativa agli sviluppi del mercato del lavoro resta positiva: l'occupazione in Slovacchia dovrebbe crescere dell'1,2 per cento quest'anno, dello 0,6 nel 2020 e dello 0,5 nel 2021. Il valore nominale delle retribuzioni salirà del 6,7 per cento nel 2019, del 6,1 l'anno prossimo e del 5,5 nel 2021. L'aumento del potere d'acquisto sarà invece rispettivamente del 4 per cento, del 3,5 e del 3,2. Nel triennio l'inflazione oscillerà intorno al 2,5 per cento. (Vap)