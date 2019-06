Business news: Croazia-Slovenia, Tribunale diritti umani Strasburgo esamina ricorso sloveno su istituto Ljubljanska bank

- Il Tribunale europeo per i diritti umani ha esaminato in settimana il ricorso con cui la Slovenia chiede alla Croazia un risarcimento di 429 milioni di euro che si riferisce alle garanzie e ai prestiti dell'istituto di credito Ljubljanska banka nei confronti delle aziende croate nel periodo dopo il 1980. Lo riferisce il quotidiano di Zagabria "Vecernji list". Si tratta della seconda occasione in cui la Slovenia chiede un risarcimento sulla stessa base. Nel 2007, la stessa istanza si era dichiarata non competente e la Croazia sostiene questa tesi anche per quanto riguarda il secondo processo. (Zac)