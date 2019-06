Business news: ministro Economia Croazia, crescita al 5 per cento non è più irraggiungibile

- La crescita economica del 5 per cento in Croazia non è più un desiderio irraggiungibile. Lo ha dichiarato in settimana il ministro dell'Economia della Croazia Darko Horvat durante la conferenza sugli investimenti Cro-invest che si è svolta a Zagabria. Secondo quanto riferisce il sito del quotidiano "Vecernji list", Horvat ha affermato che "la crescita del 3,9 per cento nel primo trimestre è un dato di fatto che dimostra che dopo una serie di anni turbolenti l'economia croata si muove finalmente nella direzione giusta". (Zac)