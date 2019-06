Business news: Albania, tasso disoccupazione in calo, nel primo trimestre 2019 si attesta a 12,1 per cento

- Il tasso di disoccupazione in Albania ha registrato un calo nel primo trimestre del 2019, attestandosi a quota del 12,1 per cento: lo rivelano i dati dell'Istituto delle statistiche albanese (Instat), secondo i quali, su base annua, si tratterebbe di un calo di 0,4 punti percentuali, mentre rispetto al precedente trimestre di - 0,2 punti percentuali. Alla fine dello scorso marzo, il numero dei disoccupati risulta essere di 171 mila unità, ossia 1.790 disoccupati in meno. Su base annua invece, il numero dei senza lavoro risulta essere ridotto di 3.546 persone. Il tasso di disoccupazione è più alto tra gli uomini, 12,2 per cento, in calo dell'0,4 punti percentuali su base annua. Per le donne, il tasso si attesta a quota dell'11,9 per cento, ossia 0,4 punti percentuale in meno. (Alt)