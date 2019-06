Business news: Polonia, governo approva proposta aumento salario minimo

- Il Consiglio dei ministri polacco ha approvato in settimana la proposta elaborata dal dicastero della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'innalzamento del salario minimo. Lo si legge sul portale online "money.pl". Se la proposta andrà in porto, a partire dal primo gennaio 2020 le retribuzioni minime passeranno da 2.250 a 2.450 zloty (da 527 a 574 euro circa). A detta dell'esecutivo, l'aumento vuole essere un compromesso tra le richieste dei lavoratori e quelle degli imprenditori. Questi ultimi, tuttavia, non hanno gradito la notizia. Le associazioni degli imprenditori avevano avanzato la possibilità di aumentare il salario minimo del 6,1 per cento, portandolo insomma a 2.387 zloty dall'anno prossimo. "I salari, ivi inclusi quelli minimi, non dovrebbero aumentare più della produttività," ha dichiarato Jeremi Mordasewicz, della confederazione Lewiatan. (Vap)