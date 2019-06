Business news: Enel si aggiudica 71 MW di nuova capacità eolica in asta per rinnovabili in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel, attraverso la controllata PJSC Enel Russia, si è aggiudicata nei giorni scorsi un nuovo impianto eolico da oltre 71 MW, a seguito dell’asta pubblica 2019 per le rinnovabili indetta dal governo russo. Come riferisce un comunicato stampa, l’impianto di Rodnikovsky sarà costruito nella regione di Stavropol, e i lavori di sviluppo e costruzione saranno affidati a Enel Green Power, la divisione globale di Enel dedicata alle energie rinnovabili. “Quest’ultima aggiudicazione rappresenta un altro importante progresso per noi in Russia, dopo il recente avvio dei lavori di costruzione del parco eolico di Azov”, ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power. “Confermiamo una volta di più il nostro impegno a valorizzare il potenziale in rinnovabili del Paese e a diversificare il suo mix di generazione, contribuendo con la nostra consolidata esperienza allo sviluppo, costruzione e gestione di impianti rinnovabili. In futuro, continueremo a lavorare senza risparmio sul consolidamento ed espansione della nostra presenza nelle rinnovabili in Russia, perseguendo un modello di business sempre più incentrato sulla sostenibilità”. (Rum)