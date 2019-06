Business news: governatore Banca centrale Grecia, presto via ultime restrizioni su trasferimento di capitale

- La Grecia è in procinto di eliminare completamente le restanti restrizioni sui trasferimenti di capitale quest'anno. Lo ha detto il governatore della Banca centrale del paese, Yannis Stournaras, secondo quanto riportato dal quotidiano di Atene “Kathimerini”. "Siamo sulla buona strada per la piena abolizione dei controlli sui capitali quest'anno", ha detto Stournaras a margine di una conferenza sugli investimenti ad Atene. La Grecia ha imposto controlli sui capitali a giugno 2015, quando il governo greco era giunto al termine del suo periodo di estensione del programma di salvataggio senza concordare un'ulteriore estensione con i suoi creditori. All'epoca, la Banca centrale europea (Bce) decise di non aumentare ulteriormente i finanziamenti di emergenza per le banche greche, costringendo il governo a chiuderli per quasi 20 giorni e a limitare i trasferimenti di denaro dalle banche greche a quelle straniere. (Gra)