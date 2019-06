Business news: Azerbaigian, ferrovia Laki-Gabala sarà pronta entro fine 2019

- La ferrovia Laki-Gabala sarà costruita in Azerbaigian entro la fine del 2019. Lo ha detto Ali Gasimov, responsabile del dipartimento per le politiche tariffarie e marketing di Ferrovie dell'Azerbaijan, l’operatore statale del settore, durante la 18ma edizione della conferenza International Transport, Transit and Logistics a Baku. "I binari saranno installati entro la metà dell'anno prossimo", ha aggiunto. Gasimov ha sottolineato che la tratta verrà operata con i treni forniti dalla società svizzera Stadler. L'11 dicembre 2018, il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha firmato il relativo decreto per la costruzione della ferrovia che prevede lo stanziamento di 30 milioni di manati (circa 15 milioni di euro). La costruzione della nuova linea ferroviaria contribuirà al miglioramento delle infrastrutture turistiche e faciliterà l'accesso alle strutture turistiche. (Res)