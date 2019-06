Business news: Polonia, obiettivi macroeconomici, crescita al 3,7 per cento e inflazione al 2,5 nel 2020

- Nel 2020 ci si aspetta una crescita del Pil polacco del 3,7 per cento e un'inflazione intorno al 2,5. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Iar" riportando una serie di obiettivi di bilancio relativi all'anno prossimo fissati dall'esecutivo di Varsavia. E' previsto che il tasso di occupazione nel 2020 cresca di uno 0,5 per cento e che gli stipendi nel settore pubblico crescano del 6 per cento. Il tasso di disoccupazione dovrebbe invece scendere al 5,1. Pawel Jurek, portavoce del dicastero delle Finanze, sottolinea che gli indicatori macroeconomici fissati dal governo polacco sono in linea con i numeri inviati a Bruxelles. Ora il governo ha fino al 30 settembre per elaborare una bozza finale del bilancio relativo al 2020 e sottoporla al parlamento. (Vap)