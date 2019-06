Business news: Eurostat, 74 per cento occupati nel settore dei servizi nel 2018 nell’Ue

- Nel 2018, l'occupazione nel settore dei servizi ha rappresentato il 74 per cento dell'occupazione totale nell'Unione europea rispetto al 66 per cento nel 2000, mentre l'occupazione nell'industria è diminuita dal 26 per cento del 2000 al 22 per cento del 2018 e l'agricoltura è risultata dimezzata dall'8 per cento al 4 per cento. I servizi hanno generato il 73 per cento del valore aggiunto totale nel 2018, l'industria del 25 per cento e l'agricoltura del 2 per cento. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Ue. Tra gli Stati membri, la più alta quota di occupazione agricola nel 2018 è stata registrata in Romania (23 per cento dell'occupazione totale), Bulgaria (18 per cento), Grecia (11 per cento) e Polonia (10 per cento), mentre le quote più elevate per l'occupazione industriale si sono avute in Repubblica Ceca (37 per cento), Slovacchia (32 per cento), Polonia (31 per cento), Romania e Slovenia (entrambi al 30 per cento). Le attività di servizio rappresentavano l'80 per cento dell'occupazione totale o poco più nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Belgio, a Malta, in Francia, in Lussemburgo e in Danimarca. (Beb)