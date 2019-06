Brasile: ministro Economia Guedes incontra imprese italiane, "apriremo un nuovo orizzonte economico"

- Il ministro dell'Economia brasiliano, Paulo Guedes, ha incontrato i rappresentanti delle aziende italiane attive in Brasile nel corso di un'iniziativa dell'ambasciata italiana a Brasilia intitolata "Doing business in Brasile" organizzata oggi, 14 giugno, presso il Consolato Generale d'Italia a Rio de Janeiro. Davanti alla platea di imprenditori il ministro ha esposto ancora una volta la linee guida della politica economica del governo Bolsonaro sottolineando in particolare l'interesse ad aprire l'economia brasiliana agli investimenti esteri. "Vogliamo un dialogo aperto con le imprese straniere" sottolineando di essere felice di "ricevere gli investimenti italiani che in Brasile sono sempre esistiti anche in aree critiche come telecomunicazioni ed energia. In questa fase siamo molto interessati a progetti relativi alle infrastrutture". (segue) (Brb)