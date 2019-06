Brasile: ministro Economia Guedes incontra imprese italiane, "apriremo un nuovo orizzonte economico" (6)

- Nel corso dell'evento molti rappresentanti di imprese italiane hanno avanzato critiche e offerto proposte per migliorare l'ambiente economico in Brasile, soprattutto per quanto riguarda l'estremo peso della burocrazia, il peso tributario e i dazi nelle importazioni delle materie prime. Il ministro ha mostrato attenzione nei confronti degli imprenditori affermando che il governo è impegnato a portare avanti una serie di misure capaci di migliorare le condizioni "L'apertura dell'economia e l'abbattimento dei dazi non sarà lineare, chiuderemo accordi bilaterali e stileremo un cronoprogramma in modo da non pregiudicare le aziende che già lavorano in Brasile e le produzioni interne che rischierebbero di vedersi superare dall'entrata di prodotti dall'estero", ha affermato. "Vogliamo che abbiate fiducia, prima ridurremo le tasse, i costi energetici e la burocrazia, poi inizieremo a ridurre le tariffe. Siamo pronti ad ascoltare, ma non chiedeteci di agevolarvi in danno di altre aziende", ha concluso. (Brb)