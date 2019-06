Usa-Perù: vicesegretario di Stato Breier a Lima dal 15 al 18 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del dipartimento di Stato Usa con delega alle Americhe, Kimberly Breier, sarà a Lima, in Perù, dal 15 al 18 giugno per alcuni incontri con il ministro delle Relazioni estere Nestor Popolizio, il ministro dell'Economia e delle finanze Carlos Oliva e il ministro della Difesa Jose Huerta. Lo riferisce un comunicato stampa del dipartimento di Stato. Tra i temi che saranno affrontati ci sono gli sforzi condivisi per combattere le organizzazioni criminali transnazionali, la leadership e il sostegno del Perù alla democrazia in Venezuela e al popolo venezuelano, e l'accordo di promozione commerciale Usa-Perù. Il vicesegretario incontrerà alcuni dei circa 800.000 rifugiati e migranti venezuelani ospitati in Perù. (Was)