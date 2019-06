Brasile: ambasciatore Bernardini, "Italia primo paese per investimenti" (2)

- L'iniziativa, organizzata dell'Ambasciata italiana a Brasilia intitolata "Doing business in Brasile", ha rappresentato un momento importante anche per ricordare l'importanza dalla presenza italiana nel tessuto economico brasiliano. Nel suo discorso di apertura, l'ambasciatore Bernardini ha ricordato che le imprese italiane hanno continuato a investire nel paese anche nei momenti più difficili. Secondo quanto riportato dal ministero dell'Economia in una relazione pubblicata ad aprile del 2019, e confermato dalla Banca centrale brasiliana, nel 2018 l'Italia ha rappresentato la maggiore quota di investimenti stranieri in Brasile tra i paesi che hanno firmato il memorandum di intesa con le autorità brasiliane. "In Brasile sono presenti quasi mille filiali di aziende italiane, il 20 per cento in più rispetto a cinque anni fa, questo significa che gli italiani guardano al Brasile per investimenti a lungo e medio termine e non per speculazioni a breve termine". (segue) (Brb)