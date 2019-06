Brasile: ambasciatore Bernardini, "Italia primo paese per investimenti" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in virtù di questo l'ambasciatore ha auspicato che l'incontro di ieri possa essere "il primo di una lunga serie per stringere relazioni ancora più strette tra i due paesi", ha commentato Bernardini prima di invitare il ministro in Italia per parlare al governo di Roma delle politiche di apertura del mercato brasiliano. Nel suo breve intervento di saluto, il sottosegretario italiano agli Esteri, Ricardo Antonio Merlo, ha affermato che il governo di Roma "appoggia motivato il progetto di Bolsonaro soprattutto in termini di apertura del commercio internazionale, dal momento che il governo si è compromesso per l'internazionalizzazione delle nostre aziende e di tutto il sistema Italia. Accompagneremo la proiezione del Brasile nel futuro", ha affermato. (Brb)