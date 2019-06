Difesa: Cina e sfide Nato al centro dell'incontro tra segretario Usa Shanahan e omologo portoghese

- Il segretario alla Difesa statunitense Patrick Shanahan ha incontrato la sua controparte portoghese, Joao Cravinho, per discutere delle preoccupazioni riguardanti la Cina e le sfide che la Nato sta affrontando: lo ha detto il portavoce del Pentagono, Jonathan Hoffman, in un comunicato stampa. "Shanahan ha incontrato oggi (ieri) il ministro portoghese della Difesa Joao Cravinho al Pentagono (…). I leader hanno discusso un'ampia gamma di questioni di sicurezza nazionale, comprese le implicazioni sull'ascesa globale della Cina e una serie di minacce di fronte all'alleanza Nato, per includere gli attacchi informatici, campagne di disinformazione e terrorismo ", ha detto ieri Hoffman. Entrambi i leader hanno concordato di continuare a lavorare insieme sulle priorità della modernizzazione della difesa e nella condivisione degli oneri della Nato. Cravinho, dopo l'incontro, ha detto ai giornalisti che il Portogallo non ha motivo di stabilire "qualcosa di cinese" nell'arcipelago delle isole Azzorre dove la Cina sta cercando di stabilire una base nell'Atlantico. (Was)