Business news: ministro russo Novak non esclude calo prezzi petrolio a 30 dollari al baril

- Il ministro dell’Energia russo, Aleksander Novak, non ha escluso un crollo dei prezzi del petrolio a 30 dollari al barile in caso di una mancata estensione per altri sei mesi dell’accordo per il taglio della produzione petrolifera da parte di paesi Opec e produttori al di fuori del Cartello. "Per quanto riguarda la possibilità di un tale scenario, non è escluso: molto dipende dalla situazione del mercato nella seconda metà dell'anno, nel terzo trimestre. Dall'equilibrio tra domanda e offerta e da come si svilupperanno gli eventi legati all'incertezza: con le guerre commerciali, le pressioni delle sanzioni in un certo numero di paesi", ha detto ai giornalisti Novak a margine della sesta riunione della commissione intergovernativa russo-saudita sulla cooperazione economica, commerciale e tecnico-scientifica, presieduta insieme all’omologo Khalid al Falih. Secondo il ministro russo, è alto il rischio di un eccesso di offerta sul mercato, rivelando che Mosca ha tenuto il controllo la situazione in questi mesi per poter prendere una decisione “equilibrata” durante l’incontro tra Opec e paesi al di fuori del Cartello che si terrà a Vienna ai primi di luglio. Da parte sua, il ministro saudita Al Falih ha dichiarato che sono stati adottati provvedimenti per evitare un brusco calo dei prezzi del petrolio. (Rum)