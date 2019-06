Canada: sondaggio Ipsos, per il 32 per cento dei canadesi Trudeau merita rielezione

- A quattro mesi dalle elezioni federali in Canada, il consenso del primo ministro liberale Justin Trudeau è al suo livello più basso da quando è stato eletto nel 2015. Secondo un sondaggio Ipsos per “Global News”, solo il 32 per cento degli intervistati ha dichiarato di ritenere che il governo Trudeau abbia fatto un buon lavoro e meriti la rielezione, rispetto al 68 per cento che crede sia giunto il momento che un altro partito prenda il potere. Il sondaggio suggerisce che se le elezioni fossero domani, il leader conservatore Andrew Scheer otterrebbe il 37 per cento dei voti, Trudeau il 31 per cento e il New Democratic Party (Ndp) otterrebbe il 18 per cento. (Res)