Brasile: ministro Economia Guedes incontra imprese italiane, "apriremo un nuovo orizzonte economico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua lunga analisi della storia economica del paese Paulo Guedes ha sottolineato quanto l'Italia sia sempre stato presente, anche negli anni di recessione, e quanto possa essere ancora protagonista nell'economia del paese. "Le imprese italiane sono riuscite a prosperare e a rimanere mentre il paese stava affondando, immaginiamo se iniziamo a crescere", ha affermato, sottolineando di voler contare sull'Italia per il prossimo futuro quando "grazie alle riforme importanti che abbiamo in agenda daremo un nuovo orizzonte al paese", ha affermato. "Attualmente siamo l'ottava economia del mondo, ma centotrentanovesimi nella classifica dei paesi dove è meglio fare investimenti, la nostra meta è risalire questa classifica per, almeno, arrivare nei primi cinquanta". (segue) (Brb)