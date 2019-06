Brasile: ministro Economia Guedes incontra imprese italiane, "apriremo un nuovo orizzonte economico" (3)

- Nel suo lungo intervento davanti alla platea di imprenditori, Guedes ha voluto sottolineare il cambio di direzione politica-economica del governo Bolsonaro rispetto a quello della giunta militare e a quello della presidentessa Dilma Rousseff. "Vogliamo liberarci dal dirigismo e da una estrema presenza dello stato nell'economia che ha causato la tragedia brasiliana degli ultimi decenni, portando alla crescita esponenziale della spesa pubblica cresciuta in quarant'anni dal 18 al 45 per cento del Pil", ha dichiarato Guedes. "Nel corso degli ultimi governi dei militari per tenere testa alla crescita della spesa pubblica, la giunta si è indebitata emettendo moneta e creando una crisi cambiale che ha portato a una crescita dell'inflazione e alla crescita del debito estero rendendoci vulnerabili. Oggi il nostro debito estero è basso, ma per finanziare la spesa pubblica, evitando di battere moneta facendo schizzare l'inflazione, sono state aumentate le imposte, alzati i tassi di interesse e moltiplicato il debito interno". (segue) (Brb)