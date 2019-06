Usa: dipartimento Giustizia, Mnuchin non infrange legge rifiutandosi di fornire dichiarazioni redditi di Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump e i suoi alleati del Grand old party (Gop) avevano definito l'azione come puramente politica, e il segretario al Tesoro Steve Mnuchin aveva detto - in una lettera a Neal il mese scorso - che la richiesta "manca di uno scopo legislativo legittimo" e che lui "non è autorizzato a rivelare le informazioni sulle dichiarazioni richieste". Mnuchin aveva precedentemente affermato di essersi consultato con il dipartimento di Giustizia per la consulenza legale sulla questione, ma un parere formale scritto dall'Ufficio di consulenza legale non era stato reso pubblico fino ad oggi. (Was)