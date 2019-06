Brasile: ambasciatore Bernardini, "Italia primo paese per investimenti"

- L'ambasciatore italiano in Brasile, Antonio Bernardini, ha commentato positivamente l'incontro che si è svolto ieri mattina presso il Consolato d'Italia di Rio de Janeiro tra i rappresentanti delle aziende italiane presenti in Brasile e il ministro dell'Economia brasiliano, Paulo Guedes. "L'incontro è stato caratterizzato da un dialogo molto aperto tra il ministro e le imprese italiane che dimostra come la presenza di imprese italiane nell'economia brasiliana sia molto rilevante", ha affermato l'ambasciatore. "Gli imprenditori hanno parlato con il ministro dei problemi che incontrano nel mercato brasiliano ma hanno anche manifestato le aspettative del mondo delle imprese italiane verso le politiche di apertura del governo brasiliano", ha aggiunto. "Sembra molto positivo, credo che questo dialogo può produrre effetti positivi nelle imprese per conoscere meglio la visione del governo e anche per il governo per capire quali siano le difficoltà che gli imprenditori incontrano nella realtà", ha commentato il diplomatico. (segue) (Brb)