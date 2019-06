Usa-Ue: diplomatici statunitensi a Bruxelles per discutere di Afganistan e regione indo-pacifica

- Due diplomatici statunitensi di alto livello si recheranno a Bruxelles la settimana prossima per incontrare le controparti europee e confrontarsi sulla situazione in Afghanistan e nella regione dell'Indo-Pacifico: lo si apprende da un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa. "Alice Wells, segretaria ad interim per gli affari dell'Asia centrale e meridionale, e Patrick Murphy, vicesegretario aggiunto per gli affari dell'Asia orientale e del Pacifico, si recheranno a Bruxelles il 18 giugno per incontrare le controparti dell'Unione europea, il Regno Unito, Francia, Germania e Italia. I partecipanti discuteranno questioni di reciproco interesse, tra cui il ruolo duraturo degli Stati Uniti nel promuovere la sicurezza e la prosperità nella regione indo-pacifica, così come in Afghanistan ", si legge nel comunicato. (Was)