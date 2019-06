Business news: ufficio statistica Georgia, investimenti diretti dall’estero a 281,1 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti dall’estero in Georgia si sono attestati a 281,1 milioni di dollari nel primo trimestre di quest’anno, registrando un calo del 6,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo riferisce l’Ufficio nazionale di statistica del paese, aggiungendo che la diminuzione è da imputare al completamento di un progetto per la costruzione di un gasdotto e al trasferimento della proprietà di alcune imprese a soggetti operanti sul territorio nazionale. Stando alle informazioni diffusi, la parte più consistente degli investimenti diretti dall’estero in Georgia è arrivata dall’Irlanda (47,4 per cento), seguita da Regno Unito e Stati Uniti rispettivamente con il 15,1 e l’8 per cento. (Res)