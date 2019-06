Business news: ministro russo Novak, concordata semplificazione normativa doganale con Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa e l’Arabia Saudita hanno concordato sulla necessità di rendere meno stringente la regolamentazione doganale e i requisiti per la concessione di visti alle imprese. Lo ha dichiarato il ministro russo dell’Energia, Aleksander Novak, durante la riunione della commissione intergovernativa russo-saudita per la cooperazione economica e commerciale. “Abbiamo concordato sulla necessità di liberalizzare il movimento degli attori coinvolti nei nostri rapporti commerciali bilaterali, attraverso la semplificazione delle norme per la concessione di visti e l’abbattimento di ulteriori barriere amministrative”, ha detto Novak. (Rum)