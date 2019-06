Business news: Azerbaigian-Russia, ponte automobilistico su fiume Samur realizzato per metà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione di un nuovo ponte per il transito di automobili sul fiume Samur, che andrà a costituire un’arteria fondamentale per il trasporto e il collegamento tra Russia e Azerbaigian una volta ultimato, è stata completata per metà. Lo ha dichiarato l’ambasciatore russo a Baku, Mikhail Bocharnikov, durante una conferenza stampa. “La costruzione del nuovo ponte sul fiume Samur prosegue, e sarà completata entro la fine di quest’anno o al più tardi nei primi mesi del 2020”, ha detto l’ambasciatore. (Res)