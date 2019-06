Difesa: Canada, missione di pace in Mali prolungata fino ad agosto

- La missione di mantenimento della pace delle forze canadesi in Mali durerà un po' più a lungo di quanto pianificato in precedenza, ma non fino a quando le Nazioni Unite speravano. Le operazioni del Canada nella nazione africana dovevano cessare alla fine di luglio, con il rientro nel paese degli otto elicotteri e 250 militari che fornivano servizi di trasporto e logistica nella missione dell'Onu. Le Nazioni Unite avevano chiesto al Canada di rimanere fino a ottobre, quando è previsto il subentro delle truppe romene, per ridurre al minimo l'interruzione del servizio che avrebbe comportato la necessità di affidarsi ad appaltatori civili. (segue) (Res)