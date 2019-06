Argentina-Paraguay: aggiudicato appalto per potenziamento centrale idroelettrica Yaciretà (2)

- L'appalto rientra in un più ampio programma di potenziamento della centrale. L'Ente binazionale ha già ricevuto in questo senso le buste con le offerte anche per l'appalto per le forniture elettromeccaniche di potenziamento sempre nel settore Ana Cuá il cui investimento è stimato intorno ai 170 milioni di dollari. Le offerte per la fornitura e installazione di tre nuove turbine da aggiungersi alle 20 esistenti sono provenute da tre consorzi internazionali. Tra questi il tedesco Voith, già fornitore di 9 delle turbine attualmente in funzione, che partecipa attraverso la sua unità brasiliana Voith Hydro Ltda. Oltre a questo il consorzio misto cino-paraguaiano Ate Hydro Aná Cuá Plus, formato da B&B SA (Paraguay), China Gezhouba (Cina), Harbin Electric Machinery Limited (Cina) e Barrail Hnos. SA (Paraguay), ed il consorzio Aravera composto da Impsa (Argentina), CIE SA (Paraguay) e Power China (Cina). (segue) (Abu)