Argentina-Paraguay: aggiudicato appalto per potenziamento centrale idroelettrica Yaciretà (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale direttore esecutivo dell'organismo binazionale tra Argentina e Paraguay che sovrintende alla centrale idroelettrica, Martin Goerling, ha annunciato inoltre che sono stati già aggiudicati alle maggiori imprese mondiali del settore dieci capitolati d'appalto riguardanti le forniture dell'equipaggiamento elettromeccanico. Yacyretà è la centrale idroelettrica di maggior generazione dell'Argentina e la quattordicesima a livello mondiale. I dati dello scorso febbraio rilevano un somministro equivalente al 16 per cento del totale della rete argentina ed al 45 per cento della generazione idroelettrica, con un costo equivalente a 38 dollari per megawatt. La struttura della diga che contiene il bacino a monte del fiume Paranà ha una lunghezza di oltre 66 km, mentre l'edificio della sala macchine dove risiedono le 20 turbine di generazione è alto oltre 70 metri, con 80 metri di spessore e oltre 800 di lunghezza. (Abu)