Brasile: ministro Economia Guedes incontra imprese italiane, "apriremo un nuovo orizzonte economico" (5)

- Oltre alla riforma della previdenza, Guedes ha elencato altri obiettivi chiave per il rilancio economico del Brasile, a partire delle liberalizzazioni in campo energetico. "Finalmente la Corte suprema ha dato il suo via libera alle privatizzazioni, dando la possibilità alle aziende statali come la Petrobras di poter vendere società e partecipazioni marginali per potersi concentrare sulle attività più rilevanti". Una volta approvata la riforma previdenziale il successivo passo, secondo Guedes, sarà infatti il "cheap energy shock: un piano che prevede la rottura del monopolio dell'estrazione e distribuzione del gas, causando un crollo dei prezzi" ha affermato Guedes. "Questo processo ci farà diventare un corridoio economico per l'America Latina del quale vogliamo essere il centro geopolitico", ha affermato. "Per raggiungere una nuova integrazione economica dobbiamo superare l'obsoleta struttura del Mercosul e creare una nuova alleanza che punti anche all'unificazione monetaria con la creazione del Peso Real, una moneta convertibile che possa competere a livello internazionale e aiutare la crescita economica". (segue) (Brb)