Onu: vicesegretario Usa Sullivan a Guterres, “inopportuno viaggio in Cina del capo ufficio Antiterrorismo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa, John Sullivan, ha parlato oggi telefonicamente con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per esprimere profonda preoccupazione riguardo il sottosegretario generale dell'Ufficio dell'Antiterrorismo delle Nazioni Unite, Vladimir Voronkov, che ha programmato un viaggio verso lo Xinjiang, in Cina. Lo si apprende da una dichiarazione rilasciata dal portavoce del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus. Il vicesegretario ha dichiarato che tale visita è altamente inappropriata per via della campagna di repressione in corso nello Xinjiang contro gli uiguri, i kazaki etnici, i kirghisi e altri musulmani, si legge nella dichiarazione. “Il vicesegretario ha osservato che Pechino continua a dipingere la sua campagna repressiva contro gli uiguri e gli altri musulmani come legittimi sforzi di controterrorismo quando non lo è, e ha sottolineato che il più alto funzionario dell'antiterrorismo dell'Onu sta mettendo a rischio la reputazione e la credibilità dell'organismo in materia di antiterrorismo e diritti umani credendo a queste false affermazioni”, haconcluso Ortagus.(Was)