Usa: Usa 2020, candidati democratici Biden e Sanders si affronteranno nel dibattito a Miami

- Joe Biden, candidato democratico alle presidenziali Usa 2020, si confronterà sullo stesso palco con Bernie Sanders, Kamala Harris, Pete Buttigieg e altri sei rivali durante la seconda delle due notti di dibattiti dei candidati per le primarie democratiche, in programma per la fine di questo mese a Miami. Il primo dibattito si terrà il 26 giugno e vedrà confrontarsi i candidati Elizabeth Warren, Cory Booker, Amy Klobuchar e Beto O'Rourke tra i 10 partecipanti, ha annunciato oggi l'emittente “Nbc”, che ospita il primo e il secondo dibattito la sera seguente. Lo “scontro” sarà particolarmente caldo la seconda notte dei dibattiti, mettendo in competizione, per circa due ore, l'una contro l'altra quattro delle presenze democratiche presidenziali di più alto profilo. (Was)