Usa: dopo critiche Trump afferma che informerebbe Fbi se governi stranieri offrissero aiuto

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato su alcuni commenti che nei giorni scorsi hanno suscitato polemiche, spiegando che informerebbe certamente il Federal Bureau of Investigation (Fbi) se un governo straniero offrisse aiuto alla sua campagna. Il presidente, sotto accusa per aver detto all'inizio della settimana che avrebbe accettato l'aiuto da parte della Russia o di altri governi stranieri senza necessariamente dirlo alle autorità, ha voluto precisare: "Certo, lo direi all'Fbi o lo riferirei al procuratore generale o a qualcuno del genere", ha detto Trump in un'intervista telefonica a "Fox & Friends". "Ma certo che lo fai. Non è possibile che ciò accada nel nostro paese". (segue) (Was)