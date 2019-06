Usa: dopo critiche Trump afferma che informerebbe Fbi se governi stranieri offrissero aiuto (2)

- L'inquilino della Casa Bianca ha poi risposto alle critiche della speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, che ieri ha dichiarato che il presidente non distingue "il bene dal male" e che "è stato coinvolto in un insabbiamento criminale”. Trump l'ha definita "una dichiarazione fascista", e ha aggiunto che "quando Nancy Pelosi fa una dichiarazione del genere, dovrebbe vergognarsi di se stessa”. Ieri la presidente della Camera dei rappresentanti Usa aveva detto che i commenti del presidente statunitense Donald Trump circa l'accettazione di informazioni dannose sui suoi rivali da parte di governi stranieri, invitano ad ulteriori interferenze esterne nelle elezioni. In una conferenza stampa, Pelosi ha criticato i commenti di Trump, definiti "così sprezzanti da ignorare, essere indifferenti, alla legge e a qualsiasi senso di etica su chi siamo come paese". (segue) (Was)