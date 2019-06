Serbia-Italia: ambasciatore Lo Cascio, dialogo mediato da Ue cruciale per rapporti (3)

- Riguardo all'introduzione di dazi da parte di Pristina sulle merci serbe e bosniache, l'ambasciatore ha ricordato che l'Italia ha più volte sollecitato il ritiro dei dazi il prima possibile per far ripartire il dialogo. "Crediamo che i colloqui debbano essere affrontati esplorando tutti i margini di manovra a disposizione per arrivare a una soluzione sostenibile. Abbiamo molto apprezzato l'atteggiamento responsabile che la leadership serba ha adottato sin dall'inizio della crisi. Belgrado ha dimostrato di essere ormai un elemento di stabilità nella regione e auspichiamo che continui con questo approccio costruttivo. Ci attendiamo anche da parte di Pristina comportamenti coerenti con lo spirito del dialogo. Entrambe le parti devono lavorare nella stessa direzione, per esempio lavorando alla introduzione di misure di rafforzamento della fiducia", ha concluso Lo Cascio. (Seb)