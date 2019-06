Ue: Conte, investire su competenze digitali per competere con Usa e Cina

- Solo investendo sulle competenze digitali dei suoi lavoratori l’Unione europea potrà competere con Stati Uniti e Cina nella “sfida globale”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione del sesto Vertice informale dei capi di Stato e di governo dei sette paesi meridionali dell’Unione europea (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Malta, Grecia e Cipro), in corso oggi a La Valletta. Il capo del governo italiano ha salutato favorevolmente la proposta di un programma pluriennale dell’Unione europea in materia, sapendo che “occorre lavorare sempre più intensamente per rafforzare l’economia digitale”. “Dobbiamo contribuire a una maggiore competitività internazionale dell’Ue e rafforzare le competenze digitali dei nostri lavoratori: solo in questo modo l’Europa potrà competere con Stati Uniti e Cina nella sfida globale. Dobbiamo sviluppare e concentrare i massimi sforzi per lavorare alle nuove tecnologie: blockchain, intelligenza artificiale, high performance computing”, ha concluso Conte. (Gmr)