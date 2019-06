Americhe: Venezuela-Perù, da domani scatta l'obbligo incrociato dei visti (3)

- Una informazione duramente criticata però dal governo venezuelano. Nella "strategia contro il Venezuela riprendono la vicenda migratoria che era scomparsa dai mezzi di comunicazione da gennaio", ha scritto il ministro degli Esteri Jorge Arreaza nel primo di una serie di messaggi pubblicati sul proprio profilo Twitter. Una campagna che nasce una volta registrato il "fallimento del colpo di stato" di fine aprile: "La sconfitta e la disperazione li porta a riciclare temi, riadattando l'ossessiva aggressione contro il paese", ha scritto il ministro. In questo "riciclaggio mediatico, l'Unhcr riprende la sua funzione di strumentalizzare la migrazione venezuelana: mentono e gonfiano cifre per chiedere e ricevere altri" di cui non si sa la reale destinazione, "nel pieno di una zuffa parassitaria a scapito della dignità e dei diritti umani dei venezuelani", ha aggiunto Arreaza. (segue) (Brb)