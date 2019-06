Calcio: Meloni ad Azzurre, avanti tutta senza guardare indietro

- Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, scrive su Facebook: "Avanti tutta senza guardare indietro, Azzurre. Cariche per la prossima partita". La parlamentare commenta così il successo, per 5 a 0, sulla Giamaica, e conseguente passaggio agli ottavi di finale, della Nazionale di calcio femminile ai Mondiali in Francia. (Rin)