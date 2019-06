Medio Oriente: Shanahan, Usa impegnati a costruire consenso internazionale dopo attacchi a petroliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Trump è concentrata sulla costruzione del consenso internazionale in Medio Oriente dopo gli attacchi alle petroliere avvenuto ieri nel Golfo dell’Oman. Lo ha detto oggi il segretario alla Difesa Usa, Patrick Shanahan. "L'attenzione per me, per l'ambasciatore Bolton e il segretario Pompeo, è di costruire un consenso internazionale su questo problema internazionale", ha detto Shanahan ai giornalisti, riferendosi al consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton e al segretario di Stato Mike Pompeo. Gli Stati Uniti hanno attribuito all'Iran la responsabilità per gli attacchi avvenuti ieri contro due petroliere in un braccio di mare situato tra le 25 e le 14 miglia nautiche al largo del porto iraniano di Bandar e Jask, proprio mentre era in corso la storica visita del premier giapponese Shinzo Abe a Teheran. (segue) (Was)