Medio Oriente: Shanahan, Usa impegnati a costruire consenso internazionale dopo attacchi a petroliere (2)

- Il presidente statunitense Donald Trump ha commentato il video diffuso dal portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti, Bill Urban, che mostrerebbe una motovedetta della classe Gashti dei Guardiani della Rivoluzione iraniana che si avvicina alla nave Kokuka Courageous per rimuovere alcune mine inesplose. Siamo sicuri che lo hanno condotto perché abbiamo visto l’imbarcazione nel video. Una delle mine non è esplosa ed è di fabbricazione iraniana”, ha dichiarato Trump. Le dichiarazioni di Trump seguono quelle fatte ieri dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che in una conferenza stampa ha affermato che gli attacchi alle navi fanno parte di una "campagna" di "tensione crescente" da parte dell'Iran e rappresentano una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. (Was)