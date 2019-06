Usa: Trump non licenzierà Kellyanne Conway per violazioni Hatch Act

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato oggi che non licenzierà la consigliere della Casa Bianca, Kellyanne Conway, dopo che l'ufficio del Consigliere speciale (Osc) ha raccomandato la sua rimozione per aver violato ripetutamente la Hatch Act, che impedisce ai dipendenti federali di svolgere attività politica nel corso del loro incarico. "No, non ho intenzione di licenziarla", ha detto il presidente sull'emittente "Fox News”. "Penso che sia una persona eccezionale. È una straordinaria portavoce. È stata leale. È solo una grande persona". Trump ha definito l'azione dell'ufficio del Consigliere speciale una violazione dei diritti del Primo Emendamento. "Mi sembra che stiano cercando di togliere il suo diritto alla libertà di espressione - non è giusto," ha detto. (segue) (Was)