Medio Oriente: presidente petroliera giapponese contro Usa, nave colpita da un siluro, non da mina

- Yutaka Katada, il presidente di Kokuka Sangyo, compagnia giapponese che ha noleggiato la petroliera Kokuka Sangyo, ha detto che la nave è stata colpita da un siluro e non da una mina, come sostengono funzionari statunitensi che attribuiscono la responsabilità all'Iran. “Abbiamo ricevuto segnalazioni che qualcosa volò verso la nave”, ha detto oggi Katada in conferenza stampa, ripreso dalla stampa statunitense. “Non penso ci fosse una bomba ad orologeria o un oggetto attaccato al lato della nave”, ha detto, aggiungendo che un siluro ha sorvolato sopra la linea di galleggiamento. (segue) (Was)