Medio Oriente: presidente petroliera giapponese contro Usa, nave colpita da un siluro, non da mina (2)

- Giovedì, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che un video mostrerebbe una motovedetta della classe Gashti dei Guardiani della Rivoluzione iraniana che si avvicina alla nave Kokuka Courageous per rimuovere alcune mine inesplose. Oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito che gli attacchi avvenuti ieri contro due petroliere nel Golfo dell’Oman hanno la firma dell’Iran. “Siamo sicuri che lo hanno condotto perché abbiamo visto l’imbarcazione nel video. Una delle mine non è esplosa ed è di fabbricazione iraniana”, ha dichiarato Trump. (segue) (Was)