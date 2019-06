Medio Oriente: presidente petroliera giapponese contro Usa, nave colpita da un siluro, non da mina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Usa ha detto anche che se l’Iran dovesse bloccare lo stretto di Hormuz, questo “non resterebbe chiuso a lungo”. “Non chiuderanno (lo stretto)”, ha ribadito Trump durante un’intervista telefonica su “Fox & Friends”, senza però spiegare come risponderebbero gli Stati Uniti in una tale situazione. Le dichiarazioni di Trump seguono quelle fatte ieri dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che in una conferenza stampa ha affermato che gli attacchi alle navi fanno parte di una "campagna" di "tensione crescente" da parte dell'Iran e rappresentano una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Per Pompeo le indagini condotte dall’'intelligence dimostrerebbero come vi sia la mano iraniana dietro l’attacco. (Was)