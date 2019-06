Tlc: Tim, avvio della procedura di delisting volontario dal NYSE

- Tim S.p.a., si legge in una nota del gruppo, "comunica l'intenzione di avviare la procedura finalizzata a cancellare la quotazione presso il New York Stock Exchange (NYSE) delle proprie American Depositary Shares ordinarie e di risparmio (ADSs), rappresentate da American Depositary Receipts (ADRs). In relazione a questo percorso, la società intende convertire entrambi i propri programmi ADR (ordinario e di risparmio) di livello II, in programmi ADR (ordinario e di risparmio) di livello I, così da consentire agli attuali titolari di ADRs TIM la possibilità di continuare a detenere le proprie partecipazioni con questa modalità. Gli ADRs di livello I sono oggetto di negoziazione negli USA fuori mercato (over-the-counter). Tim", continua la nota, "procederà a comunicare al NYSE la propria volontà di avviare il delisting e successivamente intende depositare presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) il corrispondente Form 25, con conseguente efficacia del delisting prevista dopo 10 giorni: a partire da quel momento, gli ADSs TIM non saranno più negoziati al NYSE. Successivamente al delisting dal NYSE, Tim intende depositare il Form 15F e chiedere alla SEC la deregistration di tutte le classi di suoi strumenti finanziari a oggi registrati, incluse le obbligazioni registrate negli USA emesse dalla controllata totalitaria TI capital S.A.", afferma la nota, "e garantite da Tim". (segue) (Com)