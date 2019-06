Cipro-Turchia: Tsipras, disputa Mediterraneo orientale riguarda rapporti Ue-Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disputa attorno alle risorse energetiche del bacino del Mediterraneo orientale non è una questione bilaterale tra Cipro e Turchia, né trilaterale se si vuole includere la Grecia: si tratta di un problema che tocca le relazioni tra l’Unione europea e Ankara. Lo ha dichiarato il premier greco Alexis Tsipras in occasione del sesto Vertice informale dei capi di Stato e di governo dei sette paesi meridionali dell’Unione europea (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Malta, Grecia e Cipro), in corso oggi a La Valletta. Il capo del governo di Atene ha invitato l’Ue ad adottare “misure specifiche” per risolvere il problema “attraverso il dialogo e la cooperazione”. Secondo la Grecia, lo sfruttamento delle risorse dell’area va condotto “nel pieno rispetto del diritto internazionale” e “chi lo viola deve pagarne le conseguenze”. Nel corso del suo discorso in conferenza stampa congiunta, Tspiras ha toccato anche il tema del percorso di avvicinamento dei Balcani occidentali all’Unione europea, sottolineando come Atene sostenga “pienamente” il processo. (Gmr)