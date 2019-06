Lombardia: Palumbo (FI) si dimette da presidente commissione Territorio

- Il consigliere comunale Angelo Palumbo, il cui nome compare nelle carte della maxi inchiesta per corruzione condotta dalla Dda di Milano, ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente della Commissione regionale Territorio e Infrastrutture. "Un incarico - commenta in una nota il capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia, Gianluca Comazzi - che ha ricoperto con grande passione, impegno e serietà". Il capogruppo azzurro ringrazia Palumbo per il lavoro svolto in commissione regionale. "Angelo - aggiunge Comazzi - è un politico preparato, una risorsa per il nostro partito; continuerà a offrire il suo prezioso contributo come consigliere regionale all'interno del nostro gruppo consiliare. Accogliamo le sue dimissioni, presentate per motivi personali". (com)