Migranti: Conte, inconcludenza crea sempre più disaffezione cittadini europei

- È “frustrante” che a distanza di un anno le conclusioni raggiunge all’unanimità nel Consiglio europeo di giugno 2018 in tema di migranti non siano ancora state tradotte in pratica: continuare a declamare in astratto solidarietà provoca “insoddisfazione” nei cittadini europei e rischia di creare “sempre più disaffezione” verso la nostra casa comune europea. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione del sesto Vertice informale dei capi di Stato e di governo dei sette paesi meridionali dell’Unione europea (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Malta, Grecia e Cipro), in corso oggi a La Valletta. Secondo Conte, con la nuova legislativa europea è necessario “raccogliere e vincere questa sfida”: “è inaccettabile che continuiamo a declamare in astratto solidarietà ma non riusciamo a tradurla in concreto”. Il capo del governo italiano ha anche auspicato una “rafforzata cooperazione verso il quadrante africano”: “possiamo lavorare a un partenariato fra pari, tutti insieme, incrementare gli investimenti in questa direzione”, ha concluso Conte. (Gmr)